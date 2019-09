Praia da Taíba recebeu 3ª etapa do Circuito Cearense de Surf 2019

Praia turística do litoral cearense, Taiba recebeu, neste fim de semana, o torneio Maresia Pro Taíba, III etapa do Circuito Cearense de Surf 2019. Mais de 200 atletas disputam títulos de 13 categorias, além da categoria Local e Surfe Adaptado. Tetracampeão cearense em 2011, Edvan Silva conquistou o título cobiçado entre os profissionais, mostrando ainda estar em plena forma.

Mesmo com ondas pequenas, o campeão recebeu 8,5 como nota e pulou do terceiro para o primeiro lugar e consolidou a conquista após ganhar um 7,0, numa soma total de 15,5 de pontos. O pódio foi completado pelo pernambucano Thiago Silva (2º), o potiguar Deyvison Santos (3º) e Rafael Venuto, cearense local de Praia do Titanzinho, em quarto.

“Estou muito feliz em voltar a vencer. Já fazia muito tempo que eu não sentia o gosto da vitória, mas sabia que ainda tinha chances de ganhar um evento. Apesar da nova geração ter chegado com força total, essa conquista mostra que ainda tenho muita lenha pra queimar e ainda posso sonhar com a conquista do pentacampeonato Cearense profissional", comemorou Edvan.

Na categoria Open, a principal entre os atletas amadores, Jhone Fran, de Paracuru, subiu no lugar mais alto do pódio. Maurinho Filho (2º), Phelipe Maia (3º) e Lucas Bezerra (4º) completaram os melhores colocados da disputa.

Pelo lado feminino, Ariana Gomes foi o grande destaque conquistando as categorias Júnior e Open, exclusivas às mulheres. Vitória Carneiro (2º), Jéssica Silva (3) e Mayra Oliveira (4º) completaram o pódio na Open enquanto na Júnior, Vitória Carneiro (2º), Yasmim Silva (3º) e Alice Gomes (4º) completaram o quadro de medalhistas femininas.

Gleidson Sardinho, cearense da Praia da Leste-Oeste, ficou em segundo lugar na disputa Master. O carioca Raoni Monteiro ficou em primeiro. Zé Roque e Alexandre Gonçalves ficaram em terceiro e quarto, respectivamente.

Presidente da Federação de Surfe do Estado do Cearense, Amélio Júnior comemorou o sucesso da competição que vem se consolidando por três décadas.

"Estamos muito felizes com a presença maciça de atletas vindos de todo litoral cearense e de vários estados do Nordeste, assim como outras regiões. O Calendário do Circuito tem sido cumprido à risca, o que é muito importante para o planejamento dos atletas. Essa organização também ajuda a explicar o expressivo número de participantes, 212 ao todo. Outra implementação que se mostrou muito feliz foi a inclusão da categoria Sub 8 no circuito. Com isso acreditamos que a Federação contribui cada vez mais para o surgimento de novos atletas”, declarou o dirigente.

Veja a lista completa abaixo dos pódios.

Profissional

1º Edvan Silva-CE

2º Thiago Silva-PE

3º Deyvison Santos-RN

4º Rafael Venuto-CE

Open masculino

1º Jhone Fran

2º Maurinho Filho

3º Phelipe Maia

4º Lucas Bezerra

Open feminino

1ª Ariane Gomes

2ª Vitória Carneiro

3ª Jéssica Silva

4ª Mayra Oliveira

Feminino Júnior

1ª Ariane Gomes

2ª Vitória Carneiro

3ª Yasmim Silva

4ª Alice Gomes

Master

1º Raoni Monteiro

2º Gleison Sardinha

3º Zé Roque

4º Alexandre Gonçalves

Senior

1º Patrick Alves-PI

2º Luca Alex

3º Juvemar Silva

4º Phelipe Maia

Kahuna

1º Fábio Silva

2º Carlos Santana

3º Carlos Silva

4º Fernando Santos-PE

Longboard

1º Vitinho Jeri

2º Jonny Quest

3º Geraldo Lemos

4º Morgan Mohamed

Sub-18

1º Jurger Marinho-RN

2º Kauã Hanson-PB

3º Luiz Felipe

4º Russinho

Sub-16

1º ytalo Oliveira

2º Pedro Rian

3º Raoni Rocha

4º Adriano de Sousa

Sub-14

1º Adriano de Sousa

2º Ytalo Oliveira

3º Pedro Rian

4º Jurgen Marinho-RN

Sub-12

1º Guilherme Lemos

2º Alex Gonçalves

3º Victor Eduardo

4º Pablo Paiva

Sub-8

1º Arthur Villar-PB

2º Iago Bellotti

3º Nicola Silva

4º Phelipe Silva