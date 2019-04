Possível esporte olímpico, breakdance cresce na capital cearense

Estilo musical, dança de rua ou expressão cultural do Hip Hop. São muitas as formas de definir o que é breakdance, mas há uma nova: modalidade esportiva. A prática, que tem origem nos anos 30, é uma das novas pretendentes à esporte pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Paris, realizados em 2024.

Surpresa no mundo esportivo, a ascensão do break não é novidade em solo brasileiro, que tem como polo São Paulo. A capital cearense também surge como expoente emergente, reunindo campeões de etapas mundiais, grupos de dança, além de praticantes amadores que fazem da modalidade o ganha pão diário nos sinais fortalezenses.

Um dos maiores nomes cearenses atende por Francisco Cleiton Verçosa, ou melhor, B-boy Till. Praticante desde 2009 e membro do Perfect Style Crew, grupo que reúne dançarinos de breakdance, o atleta venceu uma das etapas do maior torneio nacional do esporte no ano passado, realizada em Fortaleza. Acompanhando a evolução da modalidade, ele destaca que o espírito que deve prevalecer na dança é a liberdade, apesar da competição.

“Mesmo o breakdance sendo uma dança bem evoluída e que traz grandes referências, em termos físicos, o que faz a modalidade ser considerada um esporte, acredito que muitas coisas poderiam mudar positivamente, mas a galera não pode deixar a cultura ser levada só para o lado esportivo e, sim, como meio de se libertar, desopilar e expandir a dança, tanto corporal quanto de conhecimento”, analisou.

Foco local

Despontando como centro da modalidade, Fortaleza recebe hoje o BC One, maior campeonato de breakdance do mundo, para definir o melhor B-boy ou B-girl do Nordeste. A competição começa às 13h, no Órbita Bar, na Praia de Iracema.

A etapa é classificatória e seleciona os representantes da região para a final nacional, que acontece no mês de julho, em São Paulo. Os interessados em disputar o evento podem se inscrever ao chegar no local até duas horas antes do início da competição.

A comissão avaliadora é formada por Pelezinho, que integrou o grupo BC One All Stars, além do B-boy Aranha e da B-girl Fab.