Possível escalação irregular do Vasco acirra disputa na zona rebaixamento

O desfecho da Série A do Brasileiro pode ser realizado nos tribunais. A polêmica tem como foco uma possível escalação irregular do Vasco, que ocupa a 10ª posição e soma 44 na pontuação. Em caso de punição, o Cruz-Maltino tem possibilidade de perder até 21 pontos, o que influenciaria na disputa contra a zona de rebaixamento.

O motivo da discussão é a escalação do atacante Clayton, que entrou em campo sete vezes pelo time carioca. O problema é que o jogador pertence ao Atlético/MG e foi relacionado em duas ocasiões para defender o Galo, ficando apenas no banco de reservas. Depois, foi cedido por empréstimo ao Bahia, onde atuou em uma partida antes de ser novamente emprestado, agora para o time de Vanderlei Luxemburgo.

Desta forma, a acusação é a de que o atleta teria defendido três times em uma mesma edição da 1ª divisão, algo que fere o Regulamento Geral das Competições (RGC). Segundo o GloboEsporte.com, o debate foi proposta por dirigentes de clubes envolvidos na briga pelo Z-4, não indentificados pela reportagem.

A pressão entre os cartolas deve acarretar em uma investigação, como ocorreu em 2014, quando o América-MG perdeu seis pontos na Série B por escalar o lateral Eduardo. A pena foi aplicada porque o atleta tinha entrado em campo por São Bernardo e Portuguesa.

O que a lei diz?

O artigo 46 do RGC explica que: "o atleta que já tenha atuado por 2 (dois) outros clubes durante a temporada, em quaisquer das competições nacionais coordenadas pela CBF e integrante do calendário anual, não pode atuar por um terceiro clube, mesmo que esteja regularmente registrado".

A discussão então envolve a expressão "atuar", que abre precedentes entre entrar em campo ou ser relacionado e ficar no banco de reservas. O fato é que Clayson defendeu Bahia e Vasco durante partidas do Brasileirão e ficou disponível no Atlético-MG. Como o time carioca foi o último a contar com o atleta, seria o passível de punição.

Dentre as penalizações, o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além da retirada de pontos equivalente ao número de vezes que o jogador foi relacionado pelo clube acusado.

Números de Clayton no Série A do Brasileiro de 2019