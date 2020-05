Portugal anuncia o retorno do futebol para 4 de junho

O futebol em Portugal vai voltar dia 4 de junho. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pela Liga Portuguesa, que adiou em uma semana o retorno do Campeonato Português para "assegurar condições ótimas e garantir a segurança dos atletas, da arbitragem e de todos os envolvidos" nos eventos.



O comunicado da Liga foi feito dois dias após a Direção Geral de Saúde (DGS) sugerir medidas de prevenção à Covid-19: jogadores confinados durante o período da competição, dois testes nas 48 horas antes do jogo, portões dos estádios fechados e restrição de pessoas ao redor do lugar das partidas.



Os locais dos jogos ainda não foram revelados, mas serão poucos estádios utilizados. O time de Santa Clara, que fica na Ilha de São Miguel, nos Açores, por exemplo, jogará suas partidas na Cidade do Futebol de Oeiras, em Lisboa.



O Campeonato Português foi paralisado a dez rodadas do fim, quando o Porto liderava a competição com 60 pontos ganhos, um a mais que o Benfica.



No final de semana passado, alguns dias depois da volta aos treinamentos, dois clubes da primeira divisão apresentaram jogadores infectados com o novo coronavírus. No sábado, o Vitória de Guimarães confirmou três casos. No dia seguinte foi revelada a informação que o Famalicão tem outros cinco, sendo três atletas e dois funcionários.