Por unanimidade, 20 clubes votam pela continuidade do Campeonato Italiano

Os 20 clubes que integram a Série A do Campeonato Italiano votaram por videoconferência nesta terça-feira (21), em uma decisão unânime, pela continuidade da competição, paralisada desde o dia 10 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Os dirigentes querem a retomada do torneio, mas seguindo as determinações das autoridades sanitárias do país.

"A Lega Cálcio confirmou, por unanimidade de votos de todas as 20 equipe associadas, em videoconferência, a intenção de concluir a temporada esportiva 2019/2020, se o governo permitir que ela ocorra, em total conformidade com as normas de saúde e segurança", informou a entidade.

A decisão unânime dos clubes em reatar a competição acontece na véspera de uma importante reunião entre os dirigentes do futebol italiano e o ministro dos Esportes, Vincenzo Spadafora, que nesta quarta-feira (22) trará mais definições sobre um eventual regresso da modalidade na Itália.

O Campeonato Italiano foi paralisado quando faltavam 12 rodadas para o término. Na tabela de classificação, a Juventus, do craque português Cristiano Ronaldo, lidera com 63 pontos, um a mais que a Lazio e nove de vantagem para a Inter de Milão, terceira colocada. Essa, no entanto, tem um jogo a menos que as rivais.