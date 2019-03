Por meio de nota, Santos desmente dívida do Ceará por lateral Romário

Através de seu site oficial, o Santos divulgou, na tarde desta quinta-feira (29), uma nota desmentindo sobre uma suposta dívida do Ceará com o Peixe por Romário Guilherme. O lateral jogou no Vovô em 2018 por empréstimo do clube santista.

"O Santos FC vem a público deixar claro que não existe dívida do Ceará com o Clube pelo empréstimo do lateral Romário", afirma o clube paulista. "Sempre aberto para tentar esclarecer debates, o Santos FC se vê obrigado a prestar esse esclarecimento com o torcedor.

Romário jogou no Ceará em 2017, terminando a temporada como líder em assistências pela equipe e sendo de imensa importância no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se destacando, o lateral chamou atenção do Santos e se transferiu ao clube da Baixada Santista.

Com poucas oportunidade, Romário retornou ao Vovô por empréstimo ainda no primeiro semestre de 2018, onde integrou o elenco que se sagrou bicampeão estadual.

Usando seu perfil no Twitter, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, aproveitou o momento para falar sobre o assunto.

"Somos um clube sério. Pode se orgulhar, torcedor do Ceará", disse o mandatário.

Somos um Clube Sério. Podem se orgulhar torcedor do @CearaSC . pic.twitter.com/jCdQGZ4de0 — Robinson de Castro (@RobinsonCastro1) 28 de fevereiro de 2019

Veja a nota divulgada no site do Santos.