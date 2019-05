Polivalente, Gabriel Dias se firma como opção no Fortaleza e busca ser campeão do Nordeste

Seja como lateral ou volante, o fato é que Gabriel Dias ganhou espaço no Fortaleza. Contratado no início do ano por empréstimo junto ao Internacional, o atleta demorou a ganhar oportunidade e chegou a ficar esquecido no elenco tricolor até ser reutilizado com saídas do banco de reservas pelo técnico Rogério Ceni. A sobrevida veio com o rodízio do elenco e desde então o atleta entrou em campo 13 vezes com jogos entre Série A do Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Carregando no currículo apenas o título estadual com o Leão, o jogador pode erguer a segunda taça consecutiva com a conquista do Nordestão, quando o Fortaleza enfrenta o Botafogo/PB na quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão. Sem saber se será titular, Gabriel Dias afirmou que quem atuar vai corresponder em campo.

"É um jogo decisivo, inédito, sabemos que vai ser difícil. Temos o rodízio, mas não sabemos quem vai jogar. Ceni vai colocar quem está melhor e tem o desgaste. Quem for escolhido, vai jogar bem", afirmou.

Titular na primeira vitória da equipe fora de casa pela Série A do Brasileiro, contra a Chapecoense, no domingo (19), Gabriel Dias atuou pelo lateral-direita ao longo dos 90 minutos. Polivalente, o jogador ressaltou que o resultado foi importante para a sequência da competição.

"Estávamos bem nos três últimos jogos, mas não conseguimos concluir a gol. Infelizmente, contra a Chape, sofremos um gol numa desatenção rápida, mas conseguimos manter nosso padrão de jogo, toque, e conseguimos voltar melhor no segundo tempo, quando encontramos nosso contra-ataque rápido, principalmente, com Osvaldo e Marcinho", analisou.

No elenco, Gabriel Dias disputa posição com o lateral-direito Tinga, que foi titular na temporada passada e já passou pelo clube em 2015. Ceni também conta com Felipe Araruna para a vaga no lado de campo.

Campanha

Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza ficou na liderança do Grupo A na primeira fase do torneio e depois eliminou Vitória e Santa Cruz ao longo do mata-mata. O único revés da equipe foi justamente para o Botafogo/PB, por 1 a 0, no estádio Almeidão.

Disputada em jogos de ida e volta, a grande decisão volta a Paraíba no dia 29 de maio, às 20h. O regulamento prevê disputa de pênaltis caso o placar agregado seja empate.