Policiais militares apreendem rojões e balaclava com torcedores

Policiais militares apreenderam seis rojões e uma balaclava na Avenida Senador Fernandes Távora, no Henrique Jorge, na tarde deste domingo (10). O material estava com seis pessoas, integrantes da torcida organizada do Ceará. “Eram cinco homens e uma mulher. Um deles estava com a balaclava escondendo o rosto”, informa o subtenente da PM, José Pinto. Os torcedores foram liberados após a apreensão. O primeiro Clássico-Rei de 2019 ocorre no próximo domingo (10), às 16 horas.

O clássico conta com 571 policiais militares no esquema de segurança. Na área interna do estádio vão ficar 235 agentes, e os demais na parte externa. Participam do esquema o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Os terminais de ônibus também recebem reforço policial durante o dia de Clássico.