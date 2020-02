"Podem esperar uma equipe diferente", disse Pusineri, sobre o Independiente

O Independiente tem na Copa Sul-Americana a chance de apagar um semestre para esquecer. A competição internacional, na qual é bi-campeão, é tratada como prioridade, já que não tem mais chance de título argentino, nem de conquistar vagas nas competições internacionais, pois restando apenas duas rodadas no Campeonato Argentino, está em 15º. Assim, o jogo com o Fortaleza no Castelão amanhã, às 21h30 pela volta da 1ª Fase da 'Sula', é encarado como uma decisão, e o técnico dos Rojos, Lucas Pusineri, avisa que podem esquecer os tropeços recentes de sua equipe no Campeonato Argentino, que o jogo de amanhã é diferente.

"Queremos dar continuidade no que fizemos nos primeiros 90 minutos, e ganhar a partida. Nós somos uma equipe que propõe o jogo e buscaremos ser intensos na busca pelo resultado. Está ao nosso alcance buscar a classificação, independentemente das partidas anteriores do campeonato (Argentino), a partida é de copa, definirá uma situação e a expectativa é passar de fase. Vamos jogar, temos a ilusão (o sonho), de manter o Independiente forte e rico internacionalmente".

Se no jogo de ida o time argetino teve grande apoio de sua torcida, no Libertadores da América, em Avellaneda, amanhã o cenário será o inverso, com o Castelão estando lotado para apoiar o Fortaleza. O técnico argentino sabe da atmosfera que aguarda sua equipe, mas que todos estão preparados.

"Sabemos que a torcida local vai estar em campo de jogo, e será um lindo espetáculo. E estamos preparados para isso. Será uma partida que no início teremos que estar preparados para o rival que procurará nos atacar, com apoio da torcida, com todo estímulo de seu 1º jogo internacional em casa. Trataremos de estar preparados para todas as circustancias que viveremos, com toda nossa experiência e rica história internacional do Independiente".

Como venceu o jogo da ida por 1 a 0, o time argentino joga por um empate para se classificar, ou uma derrota por um gol de diferença, desde que faça gol.