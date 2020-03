Podcast FortalezaCast te deixa informado sobre tudo do Leão do Pici

O podcast FortalezaCast é mais um canal para o torcedor do Tricolor de Aço ficar por dentro de tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube. Publicado de segunda a sexta-feira, o programa digital da Verdinha traz opiniões e entrevistas, repercutindo escalações, contratações e jogos do Leão.

Os episódios contam com o comando e a qualidade do escrete de ouro do rádio: a equipe de esportes do Sistema Verdes Mares.

Você pode ouvir o FortalezaCast na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

