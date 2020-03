Podcast Estúdio Internacional debate o futebol pelo mundo

O podcast Estúdio Internacional traz até o fã do futebol o melhor que aconteceu nas principais competições pelo mundo. Além disso, o programa digital da Verdinha discute ainda o desempenho dos jogadores brasileiros nas maiores ligas e torneios internacionais.

O programa é apresentado por Dennis Medeiros e Tom Alexandrino, contando ainda com a participação dos craques da Verdinha.

Você pode ouvir o Estúdio Internacional na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Avaliação da Seleção Brasileira após amistosos com Senegal e Nigéria

A dupla Dennis Medeiros e Tom Alexandrino fala da lesão de Neymar e da avaliação do rendimento da equipe do técnico Tite

2) Entrevista com Luiz Carlos Imperador

Dennis e Tom recebem os colunistas do Sistema Verdes Mares Alexandre Mota e André Almeida para falar sobre as principais notícias do mundo do futebol. Eles entrevistam o atacante Luiz Carlos 'Imperador', que fala sobre sua experiência internacional

3) Brasil de olho em vaga nas Olimpíadas

Dennis e Tom conversam com o colunista do Sistema Verdes Mares André Almeida sobre a trajetória do Brasil no pré-olímpico 2020