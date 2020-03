Podcast Elas no Esporte destaca o papel da mulher em diversas modalidades

Um programa para trazer as histórias de mulheres que se destacam em diversos aspectos dentro e nos bastidores das modalidades esportivas. Este é o Elas no Esporte, podcast da Verdinha.

Sob o comando de Denise Santiago, o podcast tem episódios semanais e conta os relatos de mulheres que brilham no mundo do esporte, para além da prática esportiva em si.

Você pode ouvir o Elas no Esporte na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) Como a Nutrição e a Psicologia atuam no esporte de alto nível

Denise Santiago bate um papo com a nutricionista Melina Frota e a psicóloga Liana Benício, do Fortaleza Esporte Clube.

2) A cearense Rebecca Silva nas Olimpíadas

Um bate papo com a atleta do vôlei de praia Rebecca Silva. A cearense vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

3) Os desafios da árbitra cearense Amarilia Sampaio

O podcast "Elas no Esporte" conta a história da árbitra cearense Amarília Sampaio. Natural de Itapajé, no interior do Ceará, a árbitra conta os desafios na profissão no futebol estadual. Fora do campo, ela é percussionista de uma banda de pagode. O episódio conta com a participação das jornalistas Thais Jorge e Beatriz Carvalho.