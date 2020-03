Podcast Debate Jogada traz os fatos mais importantes do futebol cearense

Para ficar por dentro de tudo que rola no futebol cearense, a Verdinha traz ao torcedor o podcast Debate Jogada.



O podcast traz os craques da Verdinha com as principais informações, notícias e curiosidades, com análises e debates de alto nível.

Você pode ouvir o Debate Jogada na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Raio-x dos elencos de Ceará e Fortaleza

Os clubes cearenses foram ao mercado se reforçar para a sequência do ano: o Vovô investiu mais, o Leão manteve a base. Assim, chegam para o calendário cheio da temporada.

2) O futuro de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza fazem últimos dois jogos na competição e lutam por objetivos diferentes. Como chegam os times? O que os resultados podem provocar? Confira!

3) Os desafios da reta final do Brasileiro

Ceará e Fortaleza se aproximam da reta final do campeonato nacional e têm grandes desafios nos próximos jogos