Podcast CearáCast traz todas as notícias do Alvinegro de Porangabussu

O torcedor do Mais Querido tem mais uma ferramenta para estar bem informado sobre tudo que acontece no Ceará Sporting Club: é o podcast CearáCast, da Verdinha, trazendo todas as informações sobre o Alvinegro de Porangabussu.

Publicados de terça a sexta-feira, os episódios trazem detalhes sobre os treinos, escalações, contratações e a repercussão após as partidas do Vozão, além de entrevistas com jogadores e membros do clube. Tudo isso sob o comando e a qualidade da equipe de esportes do Sistema Verdes Mares.

Você pode ouvir o CearáCast na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Lista de episódios mais ouvidos

1) Ceará decepciona sua torcida e se complica na série A

Ceará mais uma vez mostrou suas deficiências ofensivas, pouco criou e foi castigado com gol de Gustavo, no final. Contra o Botafogo, domingo, joga sua última cartada na série A. Acompanhe com Déo Luis e Jota Rômulo.

2) Para seguir na Série "A"

Com a derrota do Cruzeiro, o Ceará segue dependendo apenas de si para seguir na Série "A". Déo Luis e Dênis Medeiros comentam qual postura o time precisa ter contra o Corinthians.

3) Técnico Adilson Batista demitido

O Ceará perdeu para o Flamengo, no Maracanã. Com a derrota por 4 x 1, o técnico Adílson Batista foi demitido do comando técnico do time.