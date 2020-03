Podcast Bate-Papo com os craques entrevista grandes ídolos e personalidades do futebol

Ex-atletas, jogadores em atividade, ídolos e dirigentes do futebol contam as melhores histórias no Bate-Papo com os craques. O podcast traz os craques da Verdinha cara a cara com as feras dos gramados, rendendo o melhor da resenha futebolística.

Você pode ouvir o Bate-Papo com os craques na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Robinson de Castro, presidente do Ceará

Renovações, contratações, planejamento e análise. Como foi 2019 e qual é a expectativa para 2020. Acompanhe o Bate Papo com os Craques com o Robinson de Castro, presidente do Ceará.

2) Marcelo Paz, Presidente do Fortaleza

Marcelo Paz fala sobre Rogério Ceni, planejamento para 2020 e os momentos como dirigente do Fortaleza. Acompanhe o papo com Antero Neto e André Almeida.

3) Osvaldo, atacante do Fortaleza

Osvaldo fala sobre a carreira, o momento do Fortaleza, a relação com Rogério Ceni e o desejo de estender o contrato com o Fortaleza. Acompanhe com Antero Neto e Ivan Bezerra.