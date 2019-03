Pio marca golaço de longe e deixa narrador desconcertado no Paulistão

Ele já ficou conhecido por marcar golaços de longa distância, seja com as camisas de Ceará ou Fortaleza. Mas sempre há desconfiança quando Pio arranca da intermediária para bater uma falta. Foi o que aconteceu ontem quando o narrador do SporTV, Daniel Pereira, narrava a partida entre RB Brasil e Guarani, pela última rodada da fase classificatória do Paulistão. "Se ele marcar daí eu vou embora", disse em tom de brincadeira. O resultado todos nós do futebol cearense já conhecemos. Gol antológico de Pio.

O atleta cearense abriu o placar para a vitória do RB Brasil contra o Bugre por 2 a 1. O Tourão se classificou em primeiro lugar em seu grupo no Paulistão e, agora, enfrentará o Santos na fase mata-mata da competição. O time de Campinas tem vantagem da segunda partida em casa. Após o gol, Daniel, mais conhecido com Dandan, disse: "não sei o que eu faço. Vou continuar porque sou profissional. Mas confesso que bateu uma vergonha".

Golaços fazem parte da história de Pio. Pelo Ceará, em 2017, quando o time subiu da Série B para A, fez pelo menos dois gols importantíssimos contra Figueirense e Paysandu. No ano passado, marcou o gol que abriu o título cearense do Vovô sobre o Fortaleza.

Confira o gol antológico de ontem e outros gols da história de Pio: