Pilotos cearenses vencem etapas importantes no RN1500 e estão dentre os favoritos

Um rally de puro DNA cross country, podemos até definir assim essa 21ª edição do RN1500. Uma prova que acontece 100% dentro do Rio Grande do Norte e que neste sábado chegou a sua 3ª etapa em um ritmo alucinante. Com 4 dias e 4 etapas, todas elas válidas pelo campeonato brasileiro de rally cross country, a prova este ano está ainda mais complexa e perigosa que nos anos anteriores, muito disso devido as condições das trilhas em meio a chuvas e dias de sol que não conseguem minimizar o grande volume de água que os competidores encontram pelo caminho.

Nos UTV’s, a categoria com maior número de competidores, 36 veículos, depois da vitória na 2ª etapa, realizada na sexta-feira, Riamburgo Ximenes e seu navegador Flávio França, que estavam na liderança da competição tiveram um sábado insano. Enfrentando uma pista rápida e com muito cascalho, uma leve escorregada resultou em um pneu furado e 10 minutos perdidos, além de um rio que, literalmente atravancou o caminho.

“Na nossa categoria brigamos por décimos de segundos, um segundo vale ouro. Normalmente trocaríamos o pneu em 4 minutos utilizando macaco hidráulico e pistola pneumática, mas ela não funcionou. Trocamos o pneu erguendo o carro no braço e na raça, por isso tanto tempo perdido. Depois haviam mais dois rios muito profundos e eles foram complicados de ultrapassar, obrigando inclusive alguns a abandonarem a prova ali. Essa competição o mais puro cross country, onde velocidade e obstáculos se aliam a trechos onde nenhum erro é aceitável. Amanhã vai ser um dia onde apenas os melhores terão cabeça e sangue frio para cravarem os melhores tempos”, afirma o experiente Riamburgo, bicampeão do RN nos carros e que busca agora seu 1º título nos UTV’s.

Com o resultado deste sábado, Riamburgo e Flávio caíram de 1º para 2º na geral acumulada( somadas os 3 etapas realizados) e estão ha dois minutos da dupla líder, João da C. Valentim/Decio Linhares.

Enquanto isso, nos quadriciclos, George Ximenes deu a volta por cima. Depois de um 1º dia de quebra ele voltou com tudo. Venceu a etapa deste sábado e assumiu a liderança na geral acumulada dentre os quadris. Ele, que é o atual campeão do RN1500 larga amanhã com quase duas horas de vantagem sobre o 2º colocado, o também cearense Giovanni de Castro. Mas a vantagem, para ele, não quer dizer vitória.

“Estamos falando de rally, e da versão mais radical do assunto, cross country. Aqui só se comemora uma vitória ao cruzar a linha de chegada e até ela temos que estar 100% concentrados em fazer o nosso melhor. Não há folga que garanta a vitória. Para amanhã largo focado em vencer e vou fazer o meu melhor para isso”, resume George.

Para este domingo, serão 185,77 km totais, com uma única especial de 104,68 km, largando e chegando em Currais Novos. A largada será às 8h, com deslocamento inicial de 47,84 km e final de 33,24 km.