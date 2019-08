Piloto de Fórmula 2 morre após acidente em prova na Bélgica

O piloto francês Anthoine Hubert, 22, morreu neste sábado (31) após um acidente durante a 17ª etapa do mundial de Fórmula 2, disputada na Bélgica. Na segunda volta da corrida, o profissional - que defendia a escuderia da BWT Arden - foi atingido na lateral por Juan Manuel Correa (EUA), que está em condição estável de saúde.

A prova foi imediatamente interrompida para que os atletas recebessem atendimento médico. Em nota divulgada através de redes sociais, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) lamentou o incidente e confirmou a morte do piloto às 18h35 (horário local, 13h35 em Brasília).

"A FIA está dando apoio aos organizadores do evento e às autoridades competentes e iniciou uma investigação do incidente", diz a nota. Segundo a Federação, Giuliano Alesi (FRA), que também se envolveu no acidente, foi avaliado e imediatamente dispensado.

Assista ao acidente [IMAGEM FORTE]