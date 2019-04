Piloto cearense vence etapa de Rally na categoria de quadriciclos

O RN1500 começou em ritmo de tudo ou nada. Com pouco mais de 150km de trecho cronometrado, os primeiros 70 deles foram nas dunas da região de São Miguel do Gostoso. O Ceará manteve-se em alta na categoria quadriciclos, onde a vitória foi do piloto Giovanni de Castro, com o tempo de 02h50min16seg. George Ximenes, atual campeão da categoria teve problemas e não completou a etapa. O torneio ocorre inteiramente dentro do Rio Grande do Norte e faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Esta é a 21ª edição, com quatro categorias principais: carro, moto, UTV e quadriciclo.

O cearense Riamburgo Ximenes, ao lado do navegador Flávio França, abriu caminho e ganhou posições e importantes minutos para compensar o desafio dos kilômetros seguintes. Os próximos 80km eram de sertão e nele, o UTV (Utility Terrain Vehicle) do piloto cearense começou a apresentar problemas. Com problemas no motor, foram mais de 10 “stops”, 10 paradas, e pelo menos seis minutos perdidos. Mesmo assim, Riamburgo e seu navegador, Flávio França, fecharam o 1º dia em 3º na categoria com 2h34min53seg, apenas 2min13seg atrás do 1º colocado, Vinicius Barbalho Mota/Rafael Shimuck, que venceu com o tempo de 2h32min39seg.

Nas motos, a vitória foi de Jean Azevedo com 2h34min54seg. Nos carros, os paulistas levaram a melhor. A dupla Marcos Baumgart/Du Sachs (SP/T1) foi a mais rápida do dia, completando a especial em 2h34min53seg.

O RN1500 pernoitou na cidade de Açu, e segue para mais três dias de competição. Por ser uma rally de média duração, com 4 etapas , onde cada dia soma para o resultado final, ainda haverá muitas emoções e competitividade. Para esta sexta-feira (5), estão previstos 131km de trecho cronometrado, o dia vai ser duro e tem largada e chegada na cidade de Açu. Trechos rápidos e sinuosos, com bastante água, prometem uma etapa dura.