Peru vence Brasil em amistoso e se vinga de final da Copa América

Com Neymar no banco de reservas por boa parte do jogo, o Brasil encerrou sua preparação para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022 com uma derrota por 1 a 0 diante do Peru, nesta terça-feira em amistoso em Los Angeles.

O gol da vitória peruana foi marcada de cabeça pelo zagueiro Luis Abram aos 40 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta alçada na área brasileira.

Quatro dias após empatar em 2 a 2 com a Colômbia no primeiro amistoso em terras americanas, em Miami, onde Neymar fez sua volta aos gramados após três meses lesionado, o técnico do Brasil optou por realizar alguns testes na equipe e deixou o atacante do PSG no banco.

E, com um ataque formado por Coutinho, David Neres, Richarlison e Firmino, a seleção sofreu para criar jogadas de perigo contra uma equipe peruana que entrou em campo motivada para se vingar da derrota na final da Copa América do Brasil (3-1), em julho.

A derrota foi apenas a terceira de Tite no comando da seleção. Antes, o técnico só havia perdido um amistoso para a Argentina e a fatídica partida de quartas de final da Copa do Mundo da Rússia para a Bélgica.