Perto do retorno aos gramados, Wescley admite ansiedade

Já treinando com bola, o meia Wescley não vê a hora de voltar a jogar pelo Ceará. O meia-atacante, que não entra em campo pelo Vovô desde o dia 6 de abril, portanto, há praticamente 3 meses por uma lesão na coxa direita, já trabalha com o elenco alvinegro e deve ficar à disposição do jogo do dia 15 de julho, contra o Fluminense no Maracanã, no retorno da Série A, em jogo pela 10ª rodada.

Serão 15 dias de treinos para Wescley provar ao técnico Enderson Moreira que pode ajudar o Vozão na sequência da Série A. Depois de tanto tempo parado, Wescley admite ansiedade.

"Eu tento aproveitar todo dia que venho treinar, dou o meu máximo e quero entrar em campo pelo Ceará. Estou tão ansioso quanto o torcedor e estando na minha melhor condição, posso agregar valor a equipe, adaptando ao esquema de jogo do Enderson. Estou me sentindo bem. Iniciei o treinamento com o grupo neste retorno e espero jogar na próxima partida", disse ele.

O jogador declarou que sente a ansiedade do torcedor por sua volta e isso o motiva ainda mais.

"Em todos os lugares em Fortaleza que eu vou, farmácia, banco, padaria, sempre tem algum torcedor do Ceará que pergunta como estou. Fico feliz pelo carinho. Estou muito motivado e não faltar entrega em campo. Quero dar a minha parcela de contribuição para no fim do ano, conseguirmos coisas boas pelo Ceará", contou.