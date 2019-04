Perto de fim de contrato, Romário sonha em permanecer no Ceará: "aqui me sinto feliz"

Revelado pelas categorias de base do Ceará durante o Campeonato Cearense 2012, Romário não vive um bom momento na atualidade. Após passar por lesões, vem buscando espaço na equipe do Vovô. Com a saída de Lisca e a chegada de Enderson Moreira, as esperanças do atacante ressurgem. Com 26 anos, Romário falou sobre as mudanças que podem surgir com a chegada do novo técnico e o seu sonho de permanecer no Alvinegro na disputa da Série A do Brasileirão.

"Me sinto em casa no Ceará, é onde sou feliz. Jogar a Série A pelo Ceará é realizar um sonho. Quero poder realmente ajudar", comentou o atacante.

Natural da cidade de Fortaleza, Romário foi revelado pelo Vovô em 2012 durante a disputa do Estadual e foi um dos principais destaques da equipe que se sagrou bicampeã do Cearense daquele ano. De volta ao Alvinegro de Porangabuçu no ano passado, o atacante sofreu lesão no joelho durante a pré-temporada e participou apenas de duas partidas - uma pela Série A do Brasileiro e outra pela Fares Lopes -, mas acabou sofrendo uma nova lesão o deixando mais tempo afastado dos gramados.

Neste ano, o jogador teve apenas uma oportunidade com Lisca. Na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, em duelo contra o Ferroviário, Romário entrou faltando 18 minutos para o fim do jogo. No jogo, o Ceará goleou por 6 a 2 a equipe da Barra do Ceará.

Recuperado das lesões e 14kg mais magro, o atacante acredita que a chegada de Enderson Moreira para o comando técnico do clube pode ser a chance de dar a volta por cima em sua carreira.

"Esse primeiro semestre não foi da forma que eu queria, mas eu sempre trabalhei. Não fui muito utilizado. Espero que com o Enderson as coisas possam mudar para eu poder mostrar meu potencial", afirmou. "Se eu tiver a oportunidade de entrar em campo, vou lutar com unhas e dentes para não sair mais".

O contrato do atacante com o Alvinegro vai até 31 de maio deste ano.

Ceará estreia na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (28). O Vovô recebe o CSA/AL, às 16h, na Arena Castelão. Os ingressos para a partida estão à venda desde a última terça-feira (23).