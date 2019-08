Perto de atingir marca histórica, Valdo fala sobre momento na carreira: "Melhor da minha vida"

Quando entrar em campo no próximo domingo (25), contra o Flamengo, pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, o zagueiro Valdo estará atingindo uma marca história de 100 jogos pelo Ceará. Vindo do Confiança-SE, o zagueiro chegou em 2016 sob desconfiança da torcida. Hoje, Valdo afirma que se sente o respeito dos alvinegros e que vive o melhor momento de sua vida, tanto pessoal quanto na profissão.

Confira a tabela atualizada da Série A

"No início do ano eu disse que esse seria o melhor ano da minha vida pessoal e profissional e está sendo. A torcida tem me dado apoiado e me valorizado. Estou super horando por estar completando 100 jogos. É uma marca em minha carreira e vai ser uma data muito especial e minha família. Vou guardar para sempre", disse o jogador.

Ainda sem saber se Luiz Otávio estará apto para jogar no domingo (25), já que sofreu um entorse no tornozelo contra o São Paulo e desde então vem fazendo tratamento intensivo, Valdo não esconde a admiração que tem pelo companheiro de zaga.

"O Luiz é uma referência dentro do nosso grupo. É um cara de coração imenso, que se destaca tanto dentro quanto fora de campo. Agradecemos a Deus por tê-lo ao nosso lado. No domingo, dentro ou fora de campo, ele estará nos dando apoio". E emendou. "Ele está fazendo tratamento em dois períodos, buscando estar 100% pro jogo. Mas, caso não jogue, todos sabem que é o Tiago Alves quem está entrando", afirma o zagueiro.

Mesmo com a possibilidade do Flamengo atuar com uma equipe mista no jogo do fim de semana, Valdo, que já venceu a equipe carioca pela Copa do Brasil quando atuava no Confiança, não esconde a preocupação, mas demonstra confiança no grupo alvinegro.

"Muita gente está dizendo que o Flamengo vai sair vitorioso, que vão nos golear. Nós sabemos da nossa qualidade e potencial. Eles podem vir com time alternativo, por estarem disputando a Libertadores, mastêm um elenco muito recheado e sabemos que será um jogo muito difícil. Estamos nos preparando ao máximo para domingo fazermos uma grande partida".

Vindo de uma derrota polêmica fora de casa contra o São Paulo por conta do VAR, dentro de seus domínios o Vovô tem tido uma boa marca. Após a parada para a disputa da Copa América, a equipe comandada por Enderson Moreira venceu as três últimas partidas na Arena Castelão - gahou do Palmeiras e Fortaleza e goleou a Chapecoense. No entanto, apesar da ótima marca, Valdo chama atenção para os erros cometidos mesmos nas vitórias.

"A ansiedade de querer resolver de qualquer jeito nos prejudicou contra a Chape. Contra o Flamengo a gente não pode cometer esse tipo de erro. O Enderson (Moreira) tem cobrado isso e estamos cientes que devemos em alguns setores do campo, mas no domingo estaremos prontos. Tenho certeza que os meninos da frente irão resolver", finalizou.

No próximo domingo (25), o Ceará recebe o Flamengo, às 19h, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.