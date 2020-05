Personal Trainers estão autorizados para retomar atividades a partir de segunda-feira (1)

As atividades esportivas foram contempladas na fase de transição para a retomada econômica no Estado do Ceará, conforme anunciado pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira (28). Dentre elas, treinos de atletas de esportes individuais foram parcialmente liberados para retorno a partir desta segunda-feira (1). Dessa forma, personal trainers podem voltar a atender seus alunos, seguindo protocolo sanitário.

Os profissionais de educação física deverão retomar suas atividades em domicílio, condomínios e nos locais permitidos, visto que as academias só devem reabrir entre os dias 20 de julho e 2 de agosto, na quarta e última fase do plano do Governo.

O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) será obrigatório para alunos e para o profissional, além da necessidade de higienizar todos os acessórios utilizados nos treinos.

O presidente Associação Cearense de Personal Trainers, Renné Mazza, defende a importância dos cuidados de saúde entre alunos e profissionais durante a pandemia da Covid-19.

“Seguiremos o protocolo de atendimento que foi criado pela Associação Cearense de Personal Trainers, estamos conscientes que exercícios físicos bem orientados por um profissional de saúde contribuem para o aumento da imunidade de nossos alunos, corroborando para que novos casos da covid-19 não sejam aumentados”, afirmou Renné.