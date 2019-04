Pequena torcedora viraliza (de novo) com vídeo pedindo para ir a jogo do Ceará

Com apenas um ano e nove meses, a pequena Melissa não sabe muito ainda da vida, mas algo é certo: ela tem um carinho muito especial pelo Ceará Sporting Club.

Após "viralizar" na internet com um vídeo em que preferia a camisa do Ceará a um vestido, a garotinha agora volta com outra "pérola", como define o pai, Otávio Alves.

"Quero ir pro jogo do Ceará! Neném vai pro jogo de novo! Ê!"

"Eu e minha esposa sempre vamos ao estádio nos jogos do Ceará, e a gente deixa ela (Melissa) na casa da minha mãe. Então acho que ela associa as nossas saídas com as cores e o uniforme do clube, já que sempre nos vestimos de preto e branco ao ir para os jogos" disse Otávio Alves, pai da Melissa.

Após a repercussão dos vídeos (e da paixão) de Melissa, o próprio Vovô convidou a família da pequena torcedora para visitar o centro de treinamento do time, em Porangabuçu.