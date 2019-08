Pênalti contra o Ceará foi marcado de forma equivocada no Clássico-Rei, segundo Central do Apito

O Clássico-Rei deste sábado (3) foi marcado por muita reclamação contra a atuação do árbitro catarinense Heber Roberto Lopes. O principal lance de revolta foi um pênalti marcador a favor do Fortaleza pelo VAR, aos 46 do primeiro tempo, quando André Luís e Luiz Otávio disputaram a bola, inicialmente, fora da grande área. Para o analista de arbitragem da Central do Apito, Sálvio Spinola/BA, a marcação foi equivocada e prejudicou o Ceará, que vencia a partida por 2 a 0 na ocasião.

"O Heber considerou o lance como falta e marca fora da área. Ele faz o sinal do VAR, indicando que foi dentro da área. Pra mim, foi fora da área e o contato físico do Luiz Otávio é uma disputa normal, ombro a ombro. Ele sequer empurrou o atacante do Fortaleza. Basta ver que o contato é fora da área e, pra mim, foi uma marcação errada", explicou.

Heber Roberto Lopes distribuiu cinco cartões ao longo do Clássico-Rei, incluindo um vermelho Foto: JL Rosa / SVM

Na penalidade, o volante Juninho converteu a cobrança, no que seria o único gol tricolor na partida - o jogo terminou 2 a 1 para o Vovô. Além da falta, o juiz principal também expulsou o lateral esquerdo Carlinhos aos 43 da etapa final após o atleta alegar ter sofrido uma cotovelado do meia Wescley.

Para amenizar os ânimos, Heber concedeu amarelo para os dois atletas e, por um momento, esqueceu de dar o vermelho para o defensor leonino, fazendo a ação posteriormente. No total, o jogo teve 29 faltas e terminou com cinco atletas advertidos com cartão - quatro tricolores e um alvinegro.