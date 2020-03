Pelé nega depressão e diz que título do Palmeiras 'não é mundial'

Ainda com limitações para andar, Pelé voltou a negar que esteja com depressão e disse estar bem de saúde. À CNN Brasil, o tricampeão mundial com a seleção brasileira disse apenas que preferia ter chegado à entrevista sem o auxílio de um andador.

"Inventaram que eu estou deprimido, mas não é verdade", disse o ex-jogador de 79 anos.

Seu filho Edinho chegou a dizer, em entrevista recente, que o pai estava "bastante fragilizado em relação à mobilidade" e que esse problema estava causando "certa depressão".

Pelé, que já havia negado o quadro de depressão, reafirmou seu estado de saúde e falou também sobre assuntos, como futebol, infância e racismo. Questionado sobre o time pelo qual torcia quando garoto, o ex-atleta mostrou simpatia pelo centenário Bauru Atlético Clube, do interior paulista. E admitiu mais uma vez alguma relação com o Corinthians, equipe que tanto castigou com a camisa do Santos.

"Meu irmão era palmeirense. Nós jogávamos botão juntos, e eu ficava com o Corinthians. E sempre perdi", lembrou. "Mas eu dizia: meu time é o BAC [como é conhecido o Bauru], e meu time de botão é o Corinthians."

Pelé foi questionado ainda sobre o título da Copa Rio, conquistado pelo Palmeiras em 1951 e tratado por seus torcedores como um Mundial. O rei do futebol não concorda com eles.

"Não é um campeonato mundial. Não era um torneio como os torneios disputados hoje, como os que o Santos ganhou", comparou. O craque falou ainda sobre racismo e apontou que "nada mudou" desde seus tempos de jogador. Segundo ele, a diferença é que agora a imprensa começou a "repercutir, denunciar".