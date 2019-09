"Peladão dos Aflitos": torcedor do Náutico viraliza com invasão de campo depois do acesso à Série B

A torcida do Náutico teve motivos de sobra neste domingo (8) para comemorar. O time pernambucano subiu para a Série B depois de dois anos com a vitória sobre o Paysandu nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal. Durante a festa, torcedores invadiram o gramado, com um deles se destacando por um motivo curioso: ele parecia estar pelado.

No meio da multidão, um homem se destaca pela sua aparente liberdade em relação à vestimenta Foto: Reprodução

Apesar da figura hilária, foi confirmado com novas fotos que o "peladão" na verdade estava com um calção bege, semelhante à sua cor de pele, confundindo quem via de longe.

Em uma foto mais próxima, é possível ver que o rapaz estava vestido Foto: Reprodução

A imagem, porém, virou piada nas redes sociais com a animação pelo acesso no estádio dos Aflitos.

Reclamação do Paysandu

Após a partida, o time visitante lançou uma nota oficial contestando o pênalti marcado marcado para o Timbu nos acréscimos da segunda etapa. O texto defende que o braço do atleta do Lobo estava preso ao corpo, portanto não justificando a penalidade. Além disso, questionaram que " o jogo da equipe paraense foi o único dos quatro do mata-mata da terceira divisão que não teve um representante da Fifa no apito". A íntegra da nota está no site do clube.