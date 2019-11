Pedro Ken volta a ser opção no Ceará e alerta sobre a Chapecoense

O volante Pedro Ken não pode jogar o Clássico-Rei do último domingo por suspensão, mas volta a ser opção no Ceará diante da Chapecoense, no domingo, às 18 horas, na Arena Condá, pela 33ª rodada da Série A. E com o titular William Oliveira ainda se recuperando de lesão, Ken deve ser o substituto e iniciar jogo contra o time catarinense.

O jogador destaca a importancia de vencer a partida, se reabilitando de derrota no Clássico-Rei e abrindo pontos para a zona de rebaixamento. Hoje o Vovô tem 36 pontos, é o 15º, 2 de vantagem para o Fluminense, time que abre o Z4, enquanto a Chape tem só 22 pontos e está praticamente rebaixada.

"O clube já vem neste pensamento há algum tempo, com cada jogo tendo esse peso, de decisão. E faltam 6, com o próximo sendo a Chapecoense. Será um jogo dificil, eles vão estar jogando em casa, e a Chapecoense sempre foi muito forte jogando lá. Independente da situação do adversário, eles vão lutar até o final. Este jogo requer total atenção da nossa equipe. Vamos disputar uma grande final".

Sobre a titularidade, Pedro Ken diz estar pronto e espera ajudar o Vovô em uma partida tão importante. Contra o Internacional, ele entrou no lugar de William Oliveira com 12 minutos de jogo e fez uma grande partida.

"Não tivemos a conversa (Eu e o Adílson), se eu vou começar, mas eu fico feliz com meu momento, de jogar com frequência. Estou tendo uma sequência maior com ele, encontrei um ritmo bom de jogo, iniciando alguns jogos como titular. Contra o Inter entrei substituindo o William e acredito que fiz uma grande partida. É muito bom estar tendo esta importancia, esperando o momento, de me firmar, e em jogos fora de casa o Adílson tem me colocado bastante. Estou confiante e preparado para esta reta final".