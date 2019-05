Pedro Ken treina entre os titulares e pode ser surpresa diante do Grêmio

Ainda em fase de recomeço com a mudança no comando técnico, Pedro Ken treinou entre os titulares, na última quarta-feira (15), e pode ser uma surpresa no titular do Ceará diante do Grêmio, no próximo domingo (19), pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Arena Castelão.

>Confira classificação atualizada da Série A

O volante, que está no Vovô desde o início de 2017, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo no início de fevereiro. Sua última partida foi na derrota por 2 a 1 para o Atlético/MG, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão, quando atuou apenas 10 minutos. Em sua terceira temporada seguida na equipe alvinegra, o atleta tem quatro gols marcados em 59 jogos. Nesta temporada, o volante esteve em campo em apenas quatro jogos.

Para o confronto diante do time de Porto Alegre/RS, o técnico Enderson Moreira pode surpreender e colocar Pedro Ken ao lado de Fabinho.

Atualmente na 14ª posição com três pontos em quatro jogos, o Vovô vem de uma vitória sobre o CSA/AL, na primeira rodada, e de três derrotas seguidas para Cruzeiro, Atlético/MG e Goiás. Já o Grêmio, em 18º na tabela, somou apenas dois pontos. O time gaúcho vem de duas derrotas, para Santos e Fluminense, e dois empates, com Avaí/SC e Corinthians.

Vencendo, o Alvinegro de Porangabuçu pode terminar a rodada até na oitava posição, dependendo dos outros resultados.

O Ceará recebe, no próximo domingo (19), às 19h, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão.