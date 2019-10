Pedro Ken afirma que Ceará precisa "controlar a ansiedade" para vencer o Vasco

Volante do Ceará desde 2017, Pedro Ken vinha tendo pouco espaço no time titular no início da temporada. Mas, desde a chegada de Adilson Batista ao comando técnico, o atleta está conseguindo ter uma sequência maior de jogos. Em coletiva na manhã desta sexta-feira (25), o defensor afirmou que a equipe precisa aprender a controlar a ansiedade para que possa vencer o Vasco, no próximo sábado (26), e subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

"Temos que entar lidar de uma forma mais tranquila com a ansiedade. Em alguns momentos, em casa, temos sido um pouco ansiosos pela questão da tabela, da pressão de precisar do resultado jogando aqui e acaba que nos precipitamos em alguns lances", afirmou o volante. E seguiu. "É ter concentração, muita atenção em detalhes. A Série A é um campeonato que qualquer detalhe pode definir o jogo, como uma bola parada ou um lateral. É concentrar nesses detalhes e tentar controlar um pouco da ansiedade. A gente sabe que a torcida vai comparecer, lotar o estádio. O torcedor quer sempre um grande jogo, muitos gols, mas caso isso não esteja acontecendo, é saber que é um jogo dificil, é pé no chão e sempre buscando a vitória do início ao fim".

O volante comemorou a vitória sobre o Bahia, na última segunda (21). Além de quebrar o tabu de nunca ter vencido o Esquadrão em suas terras pela Série A na era dos pontos corridos, o êxito fez o Vovô deixar o Z4 e empurrar o Cruzeiro de volta para a zona de rebaixamento. Ken chamou o resultado de "vitória heróica" pelas condições da partida.

"Foi um jogo muito especial pra gente por algumas circunstâncias. A forma como foi o jogo, a virada espetacular, a rodada que não tinha nos ajudado. As equipes que brigam com a gente ali embaixo, praticamente todas acabaram tendo bons resultados, tirando o CSA. Por fazer tanto tempo que não conseguíamos uma vitória fora de casa, pegando um Bahia que, se ganhasse entraria na zona de libertadores. O Bahia é um time que vem fazendo um excelente campeonato e acho que o mais importante até que a vitória, foi a forma que jogamos. Conseguimos dominar a partida, tivemos a maioria das chances, conseguimos encurralar eles em vários momentos e num momento decisivo, que a gente pecisava muito da vitória e a equipe demonstrou muita união, concentração, um espírito de decisão e conquistamos um resultado heróico que veio de um atleta que é refêrencia dentro do clube, um ídolo aqui no Ceará, que todo mundo gosta, merecia muito esse momento. Coroou tudo isso com dois gols do Luiz Otávio e a gente fica muito feliz", disse.

No Vovô desde 2017, Pedro Ken passou por um período de lesões e foi pouco utilizado pelos ex-técnicos Lisca e Enderson Moreira. Com a chegada de Adilson Batista ao comando do Alvinegro de Porangabuçu, o volante passou a ganhar mais espaço e agora pensa em seguir trabalhando forte para ganhar a titularidade, mesmo afirmando que, pela qualidade dos demais companheiros, a "briga" pela posição será difícil.

"Eu passei por momentos complicados desde o ano passado. Esse ano tive problemas de lesões. Infelizmente sempre que eu ia jogar acontecia alguma coisa", lembrou o atleta. "É realmente um momento de provação, mas sempre procurei trabalhar bastante e ter fé que as coisas iriam mudar. É um novo momento, estou podendo ter uma sequência maior de jogos, participando mais. A gente necessita de ritmo para jogar bem. É muito complicado ficar muito tempo sem jogar, depois entrar e passa mais um ou dois meses sem jogar e ter que jogar outro jogo. Quando você começa a ter jogos em menos tempo, acaba tendo uma possibilidade maior de evoluir, jogar melhor. Fico feliz que agora estou tendo essa oportunidade e espero está contribuindo da melhor forma possível, jogando em várias posições, como sempre fiz aqui, mas sempre procurando ajudar o time. Hoje, ali na minha posição, a gente tem jogadores que estão num momento bom também. Acho que se for ver, os volantes do Ceará estão num momento bom. Ricardinho, Fabinho, William Oliveira. Eu e o próprio Auremir que não tem jogado, mas está treinando muito bem. O Ceará está muito bem servido na posição e estou esperando meu momento. O Adilson tem feito esse revesamento no meio de campo e espero continuar aproveitando as oportunidades, evoluir cada vez mais para assumir essa titularidade, mas o importante é que o grupo está bem e a posição está bem servida. Quem ganha é o Ceará e o Adilson, que tem várias opções. Espero está contruibindo até o final", afirmou.

Sabendo que, além do Vasco, também terá o Fluminense como adversário direto pela briga na permanência na primeira divisão nacional, o defensor opta por se concentrar em cada duelo por vez.

"Sempre procuro pensar no próximo jogo, esquecendo o que tem pela frente. Não dá para fazer muita conta. É pensar totalmente no Vasco agora e buscar esse resultado em casa", finalizou.

No próximo sábado (26), o Ceará recebe o Vasco, na Arena Castelão, às 17h, pela 28ª rodada do Brasileirão.