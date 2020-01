Pedro desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

O atacante Pedro desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (17) para acertar os últimos detalhes e assinar com o Flamengo. O jogador, que tem os direitos ligados à Fiorentina, da Itália, chega por um ano de empréstimo neste mercado da bola. Pedro, que foi recepcionado por alguns torcedores, apontou ter uma boa expectativa para a temporada.

"Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes, fazer exames médicos... Mas a expectativa é muito grande. Estou muito feliz e motivado para essa temporada", disse, o atacante, que completou: "A gente sente saudade do Rio de Janeiro. Oportunidade muito grande jogar no Flamengo. Faltam esses detalhes que falei, mas vamos fechar para dar tudo certo e ter um grande ano".

O desejo da diretoria rubro-negra por Pedro não é novo. No meio do ano passado, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação de um centroavante e a cúpula foi atrás do então camisa 9 do Fluminense, mas o Tricolor rejeitou a proposta. Pouco depois, ele foi vendido à Fiorentina.

A negociação entre Flamengo e Fiorentina teve alguns obstáculos. A princípio, os italianos queriam abrir negociação apenas para a venda dos direitos, mas o Flamengo convenceu a acertar por empréstimo.

A chegada de Pedro não influencia na permanência de Gabigol. As conversas ocorrem de forma paralela e o Rubro-Negro, inclusive, tem um acerto inicial com o camisa 9, tendo, agora, de tratar com a Inter de Milão, da Itália.