Paulo Roberto e Matheus Alessandro voltam a treinar no Fortaleza

O bom momento que o Fortaleza está passando reflete também em outros departamentos, de tal modo que o time passa a contar com mais opções no elenco, às vésperas da decisão do Campeonato Cearense. Na tarde desta quarta-feira (10), o volante Paulo Roberto e o atacante Matheus Alessandro já iniciaram os treinos com bola, após se recuperarem de estiramento muscular Grau 1.

Veja vídeo da atividade

Matheus Alessandro jogou a última vez como titular, no empate em 1a1 com o Moto Club em São Luís, no dia 23 de março, pela Copa do Nordeste. Ao todo, com a camisa tricolor, Matheus Alessandro fez sete partidas, mas ainda não marcou nenhum gol. Entretanto, sempre que entrou, mostrou que estava apto para colaborar com a campanha do time. O volante Paulo Roberto teve que superar duas lesões musculares, sendo a última delas no dia 30 de março, na vitória por 1a0 sobre o ABC de Natal, na Arena Castelão.Ele tem sido importante no esquema de jogo do técnico Rogério Ceni, e já fez 12 partidas com a camisa do Leão, na temporada.

Derley também está voltando

Derley já em transição. Ainda tirou onda durante a corrida: “Filmou minha Ferrari?”. #gefortaleza pic.twitter.com/4mby6sef6V — Lucas Catrib (@lucascatrib) 10 de abril de 2019

Enquanto isso, o volante Derley está reiniciando as atividades e ontem correu em volta do campo, ao lado do lateral-direito Diego Tavares. Este último passou por uma cirurgia no joelho, no ano passado, mas está se reabilitando.