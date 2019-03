Paulo Roberto cobra atenção contra o Guarany: "sabemos onde estamos errando"

O Fortaleza embarca para Sobral nesta terça-feira (26), onde enfrenta o Guarany, pelas semifinais do Campeonato Cearense. Classificado para o mata-mata com uma vitória na última rodada, o volante Paulo Roberto cobrou mais atenção da equipe na reta final do Estadual.

"Temos que prestar atenção, sabemos onde estamos errando. O Rogério Ceni está mostrando o caminho, então temos que buscar isso e implantar nos jogos. Nosso time é técnico, gosta de ter a bola. Precisamos de mais concentração e quando não tiver a bola, vamos pressionar mais o adversário", declarou.

No confronto válido pela segunda fase do torneio, no Estádio do Junco, o Leão venceu o Guarany por 1 a 0, com gol de Éderson. Retornando à casa do Cacique do Vale na quarta-feira (27), às 21h30, Paulo Roberto criticou o estado do gramado, mas garantiu que os atletas estão preparados para enfrentar as adversidades.

"A gente sabe que não é um gramado muito bom, mas isso seria mais um motivo de desculpa, o campo é ruim para eles também. Afeta mais a gente porque gostamos da posse de bola. Na última partida lá, estava ruim (gramado), quente, e a gente passou por essas adversidades. Precisamos focar no jogo em si e buscar o resultado independente do que tiver que acontecer", finalizou.

Melhor classificado, o Fortaleza joga por dois resultados iguais para avançar à decisão. O jogo de volta é dia 3 de abril, às 21h30, na Arena Castelão.