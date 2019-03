Paulo Roberto afirma que Clássico-Rei teve "gosto amargo" pelas chances perdidas

Uma das novidades do Fortaleza no Clássico-Rei deste domingo (10) foi a entrada do volante Paulo Roberto na equipe titular. Desfalque na vitória sobre o Confiança/MA por conta de uma indigestão, o atleta atuou durante toda a partida e destacou que o placar não foi o esperado, tendo em vista as chances criadas pelo time tricolor.

"Temos que respeitar a equipe dele, que se impôs, botou a bola pra cima, marcou, e acho que nosso jogo também foi esse. Como é clássico, um jogo bem disputado, eu não diria injusto, mas claro que a gente fica com um gostinho meio amargo por conta das chances que teve e não fez gol", declarou.

O resultado complica o Leão no Campeonato Cearense. Ocupando a 5ª posição com oito pontos - mesma posição do Ferroviário, que tem saldo de gols superior, - a equipe só consegue se classificar para a semifinal caso vença o Floresta na última rodada, dia 20 deste mês. Paulo Roberto ressaltou que o grupo sabe do peso da partida.

"A gente precisa do resultado, estamos cientes disso. Passamos no vestiário e nos abraçamos comemorando porque foi um jogo difícil e temos que comemorar porque é um jogo de Série A e não perdemos para time de Série A ainda", afirmou.

Antes do Estadual, o Fortaleza ainda encara novamente o Ceará, em jogo válido pela Copa do Nordeste. O confronto acontece no próximo domingo (17), na Arena Castelão, dessa vez com mando de campo alvinegro.