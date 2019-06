Paulista Rodrigo Lobo vence o Iroman Fortaleza; confira os pódios feminino e masculino

Pelo sexto ano consecutivo, Fortaleza participou do Circuito Ironman Brasil. A prova aconteceu neste domingo (9), com largada do Aterro da Praia de Iracema. O competidor paulista Rodrigo Lobo, 36 anos, que ficou em segundo lugar no ano anterior, foi o campeão da modalidade masculina. O vencedor terminou a prova em 4 horas, 14 minutos e 20 segundos. No feminino, as vencedoras foram: Flávia Meyer, 37, Claudia Dumont, 42, e Ana Augusta Lima Soares Barbos, 33.

Lobo encerrou a prova com quase dois minutos de vantagem em relação ao segundo colocado, o também paulistano José Belarmino Souza Filho, 42 anos. Já o cearense Francisco Marcelo Brandão conseguiu a terceira posição. Os lugares no pódio foram "invertidos" em relação ao ano passado. José Belarmino, que ganhou a competição na edição anterior, ficou em segundo lugar, e Lobo, vice campeão em 2018 ficou em primeiro.

O evento contou com a participação de 750 inscritos, de nove nacionalidades diferentes, 25 estados da federação e 135 cidades brasileiras.

O circuito de Fortaleza teve 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21.1 km de corrida. Desde 2018, a prova sofreu alteração no local de largada, passando a acontecer no Aterro da Praia de Iracema, possibilitando uma maior integração da competição à capital e ao público.

Veja o pódio masculino:

Masculino

1) Rodrigo Lobo (SP), 36 anos, 4h14min20seg

2) José Belarmino Souza Filho (SP), 42anos, 4h16min51seg

3) Francisco Marcelo Brandão Júnior (CE), 38 anos, 4h17min26seg

Feminino

1) Flávia Meyer, 37 anos, tempo 4h43min55seg

2) Claudia Dumont, 42 anos, tempo 4h48min22seg

3) Ana Augusta Lima Soares Barbos, 33 anos, 4h56min11seg

Confira galeria de fotos: