Paulão e Willian Popp são regularizados e podem estrear por Ceará e Fortaleza

O último dia de inscrições na Série A trouxe novidades para Ceará e Fortaleza. Regularizados no BID, o atacante Willian Popp e o zagueiro Paulão podem estrear por Vovô e Leão, respectivamente, na 22ª rodada da competição.

Vinda da Segundona, a dupla foi anunciada como reforço na quinta-feira (26) e chega para reforçar setores carentes dos representantes cearenses. Na temporada, Popp esteve em campo 33 vezes e marcou oito gols com a camisa do Figueirense. Já Paulão era titular absoluto do América-MG, acumulando 37 partidas e três tentos.

O Ceará entra em campo domingo (29) contra o Atlético-MG, no Independência, às 19 horas. Já o Fortaleza enfrenta o Botafogo no dia seguinte, mas na Arena Castelão, às 20 horas.