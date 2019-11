Paulão destaca importância da vitória sobre o CSA: "mais próximo do objetivo"

A vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o CSA, na noite deste domingo (17), fez o Tricolor chegar aos 42 pontos na tabela e encaminhar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol do triunfo leonino, o zagueiro Paulão enalteceu a importância do resultado.

"Representa muita coisa (a vitória). Concretiza o que foi o Clássico (que o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0). Nada adiantaria se o resultado hoje não fosse positivo, se não cravássemos os 42 pontos. Conseguimos alcançar os 42 pontos nessa altura muito importante. Tem muitas coisas pela frente ainda, o campeonato não acabou, mas pra gente foi muito importante esse passo. Estamos mais próximos do nosso objetivo que é cravar o Fortaleza na Série A do ano que vem", destacou o defensor.

Com o resultado, o Fortaleza aumentou pra sete pontos a distância para a zona de rebaixamento, e se consolidou de vez na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (24), para enfrentar o Internacional, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.