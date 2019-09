Partida entre Grêmio e Ceará na Série A tem mudança de local

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local da partida entre Grêmio e Ceará, marcado para o dia 9 de novembro. Válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro, o duelo antes marcado para Arena do Grêmio ocorre agora no estádio Centenário. O horário permanece às 21 horas.

A mudança foi solicitada devido um evento musical que também ocorrerá na mesma data. Pelo 1º turno, na Arena Castelão, o Vovô venceu por 2 a 1. Para o reencontro, a equipe comandada por Renato Gaúcho não conta com o atacante cearense Éverton e o meia Matheus Henrique, ambos convocados para amistosos da Seleção Brasileira.

O próximo compromisso alvinegro, no entanto, é diante do Cruzeiro, na quarta-feira (25), em solo cearense. O confronto está previsto para às 19h30. Antes do Grêmio, o Vovô enfrenta também Atlético-MG (29/9) e Goiás (06/10).

Grêmio x Ceará

De: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Para: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Data: 08/06, sábado (mantida)

Horário: 19h30 (mantido)