Partida entre Ferroviário e Atlético é transferida para o Elzir Cabral

A estreia do Ferroviário no Campeonato Cearense de 2020 será em casa, no Elzir Cabral, Barra do Ceará. Após entregar os laudos do equipamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros, o Tubarão conseguiu alterar o local da partida contra o Atlético/CE, válida pela 1ª rodada da competição.

Antes, o jogo seria realizado no estádio João Ronaldo, em Pacajus. Em nota, a Federação Cearense de Futebol (FCF) registrou que a data e o horário do duelo seguem mantidos: domingo (5), às 16 horas.

No mesmo dia, às 15h30, Horizonte e Guarany de Sobral se enfrentam no Domingão. Às 16h, a bola rola entre Barbalha e Floresta no Inaldão, assim como Caucaia e Pacajus, no Raimundo de Oliveira.

A fase inicial do Estadual não conta com Ceará e Fortaleza, já classificados para a 2ª etapa. Os dois últimos colocados são rebaixados para a Série B Cearense, enquanto o líder garante vaga na Copa do Brasil de 2021.