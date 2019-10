O duelo entre Ceará e Fluminense, marcado para o próximo dia 30, sofreu alteração no horário. Segundo divulgou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na tarde desta quarta-feira (16), a partida que anteriormente iria iniciar às 21h, foi adiada para às 21h30, na Arena Castelão.

Atualmente na 16ª posição na tabela, com 26 pontos, o Vovô recebe o Tricolor das Laranjeiras, 14º com 29, no próximo dia 30 de outubro (quarta-feira).