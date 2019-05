Partida entre Ceará e Bahia na Arena Castelão tem mudança de horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Ceará e Bahia, marcado para sábado (8), na Arena Castelão. Válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro, o duelo nordestino antes marcado para às 16h acontece agora às 19h30.

A mudança foi solicitada devido ajustes na grade de programação da TNT, canal fechado que também transmite partidas do Brasileirão. Confira o documento de homologação do confronto, que ainda terá a venda de ingressos iniciada pela Alvinegro.

O Ceará entra em campo no domingo (2), às 16h, na Arena Castelão, diante do Santos. A data marca os 105 anos de fundação do clube e é realizada pela 7ª rodada do torneio nacional. O Vovô ocupa a 9ª posição na tabela, com nove pontos, e vem de vitórias consecutivas sobre Grêmio e Avaí.

Ceará/CE x Bahia/BA

De: 16h00

Para: 19h30

Data: 08/06, sábado (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)