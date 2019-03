Participação de Neymar em festas de Carnaval repercute na imprensa internacional

O jogador Neymar foi um dos assuntos mais comentados na imprensa internacional durante o Carnaval. Retornando para a França nessa terça-feira (5) após ser liberado pelo PSG para tratar uma lesão no quinto metatarso do pé direito com médicos no Brasil, o atleta ganhou destaque por curtir o feriado em festas ao lado da cantora Anitta, além de outras celebridades.

>Neymar e Anitta são flagrados aos beijos durante Carnaval no Rio de Janeiro

>Anitta nega beijo em Neymar durante Carnaval no Rio de Janeiro

>Reencontro? Neymar confirma presença em camarote que Bruna Marquezine é musa

>Em fase final de recuperação de lesão, Neymar desce até o chão no Carnaval de Salvador

>Rafaela Porto, ex participante do The Voice, se nega a comentar relação com Neymar

O roteiro do astro no país foi então preenchido com trios elétricos na Bahia, exercícios na academia e o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O jornal argentino 'Diário Olé' publicou que o atleta estava "Bailando e Chapando", enquanto o francês L'equipe declarou que Neymar não podia driblar, mas conseguia dançar. Confira as principais manchetes:

"Neymar recupera sua forma no Carnaval do Rio" L'Equipé

"Dançando e Beijando..." Diário Olé

"Neymar beija e festeja com pop star Anitta no Carnaval do Rio enquanto estrela do PSG relaxa e se recupera de lesão no pé" The Sun (ING)

"Neymar segue celebrando o Carnaval no Brasil" Mundo Deportivo (ESP)

"Neymar troca o Carnaval da Bahia com Rafaela Porto por o Rio com Anitta" Marca