Parte do muro do Estádio do Junco desaba com chuvas

Parte do muro do Estádio do Junco desabou durante forte chuva que caiu em Sobral na tarde este sábado (2). A chuva também causou o adiamento do jogo entre Guarany e Ferroviário, válido pela 5ª rodada da segunda fase do Estadual. A Federação Cearense de Futebol comunicou o adiamento da partida em nota.

Confira o comunicado da FCF:

"Guarany x Ferroviário é adiado

A Federação Cearense de Futebol informa que a partida Guarany x Ferroviário, válida pela quinta rodada da Segunda Fase do Cearense Polo Wear, foi adiada devido às fortes chuvas em Sobral. A Diretoria de Competições da FCF informa que o confronto foi remarcado para o dia 13 de março, às 21h30, no Junco".