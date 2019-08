Paris Saint-Germain segue "intransigente" nas negociações por Neymar

O Paris Saint-Germain se mostra "intransigente" nas negociações com Barcelona e Real Madrid para a venda dos direitos do brasileiro Neymar, informam jornais da Espanha e França, que destacam que o clube francês rejeitou ofertas pelo atleta. O jornal catalão Sport afirma que o Barça está disposto a pagar 160 milhões de euros (mais de R$ 700 milhões) pelo atacante, que deixou o clube espanhol em 2017 pelo valor recorde de € 222 milhões. A quantia poderia ser paga em duas parcelas, com um empréstimo com opção de compra obrigatória, mas o PSG rejeitou a ideia.

"As negociações estão bloqueadas diante da posição intransigente do PSG, que rejeita qualquer proposta de empréstimo e deseja uma transferência", afirma o Sport na edição desta quinta-feira (22), que tem como manchete 'O PSG bloqueia Neymar'.

Outro jornal catalão, Mundo Deportivo, informa valores similares: uma oferta de empréstimo por duas temporadas, com pagamento a cada ano e uma opção de compra obrigatória no segundo ano de 150 milhões de euros.

"A negociação com o PSG prossegue entre negativas do clube francês, mas o Barça ainda espera uma manobra decisiva de Neymar: posicionar-se publicamente do lado azul-grená para desativar o interesse do Real Madrid", afirma o jornal.

O jornal francês L'Equipe menciona uma ofensiva do Real Madrid, com o objetivo de evitar a transferência de Neymar para o grande rival.

"O Real Madrid propõe: 100 milhões de euros à vista e três jogadores, o galês Gareth Bale, o colombiano James Rodríguez e costarriquenho Keylor Navas", afirma o jornal francês.

De acordo com o L'Equipe, os dirigentes do clube francês rejeitaram a proposta porque "o valor global da oferta não responde ao que espera o PSG".

Tanto L'Equipe como o Mundo Deportivo mencionam uma possível tentativa da Juventus de entrar nas negociações, mas não consideram que o clube italiano tem muita chance de obter sucesso.