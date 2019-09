Parças: Neymar agradece Felipe Melo por presente especial

Longe do clima confuso no Paris Saint Germain (PSG), Neymar está concentrado com a Seleção Brasileira em Miami (EUA). A Amarelinha faz tour na Terra do Tio Sam, onde enfrenta a Colômbia, na sexta-feira (às 21h30), e o Peru, na próxima quarta-feira (às 0h).

E na concentração, o atacante brasileiro recebeu um 'mimo' de um dos seus parças. Felipe Melo, volante do Palmeiras, enviou camisa do Palmeiras com seu nome ao craque ex-Barcelona e Santos, sendo de pronto agradecido.

Em uma postagem no Instagram, Neymar posou com a camisa de Felipe Melo e escreveu: "Valeu pelo presente. Abraço craque!".

Neymar terá a chance de voltar a atuar após quase 2 meses treinando em separado no Paris Saint Germain. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, do Yahoo!, um dos empresários de Neymar revelou que o interesse do dono do PSG seria de deixar o brasileiro treinando "dando voltas no gramado" até o fim do contrato, em 2022.