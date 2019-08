Pan de Lima: Cavaleiro revelado no hipismo cearense conquista medalha de ouro

Mais uma conquista relevante para o esporte local em solo peruano. Na noite desta quarta-feira (7), nas disputas do Jogos Pan-Americanos de Lima, o maranhense radicado no Ceará Marlon Módolo Zanotelli ajudou a equipe brasileira de saltos a garantir uma medalha de ouro no hipismo. A vitória também assegurou uma vaga para o país nos Jogos de Tóquio 2020.

O cavaleiro da "terrinha" formou conjunto com a égua Sirene de La Motte. Os dois abriram a participação nacional na prova e só comenteram uma falta no último obstáculo. Depois, Eduardo Menezes, Rodrigo Lambre e Pedro Veniss, os outros integrantes do time, contribuíram para o primeiro lugar. México e Estados Unidos completaram o pódio.

O Brasil não levava um ouro nessa prova desde a edição do Rio, nos Jogos Pan-Americanos 2007. Nesta quinta-feira (8), Marlon terá a oportunidade de participar da prova individual. Ele se classificou com a quinta melhor marca.

Pintou sete

O esporte cearense chegou ao sétimo pódio em Lima. Anteriormente, foram três medalhas conquistadas no triatlo. Vittoria Lopes e Manoel Messias ganharam prata nas respectivas provas individuais. Já no revezamento misto, os dois levaram o ouro junto com a equipe brasileira. No handebol, Elaine Gomes fez parte do grupo que teve mais um título. Carol Horta (vôlei de praia) e Luiz Altamir (natação) ficaram com o bronze.

Crédito: Alexandre Loureiro/COB