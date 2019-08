Palmeiras vence Grêmio fora e joga por empate para ir à semi da Libertadores

O Palmeiras venceu o Grêmio nesta terça-feira (20), em Porto Alegre, por 1 a 0, gol de Gustavo Scarpa, e saiu em vantagem na disputa por vaga na semifinal Libertadores. A equipe paulista, agora, poderá jogar por um empate em casa.

O segundo duelo entre as equipes será na próxima terça (27), às 21h30, no Pacaembu. Em caso de vitória gremista pelo placar mínimo, haverá disputa por pênaltis.

O jogo

Com formações espelhadas, ambos no esquema 4-3-3, Palmeiras e Grêmio tiveram dificuldades para fazer a bola rolar com velocidade no começo do primeiro embate. O excesso de erros de passes deixava o jogo truncado.

Em casa, o time gaúcho tomava mais iniciativa, mas era os contra-ataques palmeirenses que originavam os lances mais agudos. Até os 30 minutos, no entanto, os goleiros pouco foram acionados até o momento em que Gustavo Scarpa sofreu uma falta, da intermediária. Era uma boa chance de mandar a bola para a área.

Marcos Rocha se posicionou para a cobrança e preferiu rolar curta para o próprio Scarpa. O meia soltou um chute indefensável. A bola ainda tocou no travessão antes de ir ao fundo da rede: 1 a 0. Foi o sexto gol do camisa 14 na competição, da qual ele agora divide a artilharia com Marco Ruben (Athletico-PR) e Adrián Martínez (Libertad). Ele também é o goleador da equipe de Felipão na temporada, ao balançar as redes 10 vezes.

Na etapa final, Renato Gaúcho tentou mudar a forma de sua equipe jogar e colocou Tardelli no lugar de André. O Grêmio passou a ter mais presença de área e ampliou sua posse de bola (65% a 35%). Porém ainda pecava nos arremates.

Apesar de passar menos tempo com a bola, o Palmeiras demonstrava estar mais seguro na partida, pronto para buscar o segundo gol na primeira oportunidade clara para contra-atacar. Aos 30 minutos, veio a primeira chance, quando Carlos Eduardo fez jogada pela direita, cruzou rasteiro, Dudu finalizou de primeira e acertou a trave de Paulo Victor.

Justamente quando a equipe alviverde ensaiava uma pressão, acabou perdendo um jogador. Felipe Melo cometeu dura falta em Luciano, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 31 minutos. Em desvantagem numérica, o time alviverde recuou completamente em Porto Alegre e, com todos os seus jogadores no campo de defesa, se concentrou em segurar a vitória pelo placar mínimo.

Ficha técnica

Grêmio 0x1 Palmeiras

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público e renda: 47.852 e R$ 2.686.970,00

Juiz: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Felipe Melo e Thiago Santos (PAL)

Cartão vermelho: Felipe Melo (PAL)

Gol: Gustavo Scarpa (PAL), aos 30min do 1º tempo

Grêmio | Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez (Juninho Capixaba); Matheus Henrique, Maicon, Alisson (Luciano), Jean Pyerre e Everton; André (Diego Tardelli). T.: Renato Portaluppi

Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Gustavo Scarpa (Raphael Veiga) e Willian (Thiago Santos); Luiz Adriano (Carlos Eduardo). T: Luiz Felipe Scolar