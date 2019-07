Palmeiras tem quarteto livre para assinar pré-contrato e ser negociado de graça

O Palmeiras tem quatro jogadores do elenco que estão livres para assinar pré-contrato com qualquer equipe e deixar o clube paulista de graça. Diante das movimentações do mercado da bola, os goleiros Fernando Prass (40) e Jailson (37), o zagueiro Edu Dracena (38) e o meia venezuelano Alejandro Guerra (33) têm vínculo até o dia 31 de dezembro.

O técnico Luiz Felipe Scolari não trabalha os nomes como imprescindíveis no plantel alviverde e devem ter contrato seguido sem acréscimos, diferente dos volantes Felipe Melo, Thiago Santos e Jean - que também entraram no último ano de vínculo, mas já iniciaram negociações com a diretoria.

Com o Fortaleza buscando um meia e o Ceará procurando um goleiro, algumas peças do quarteto podem surgir como opções no futebol cearense. Jailson, por exemplo, defendeu o Vovô em 2014, quando se destacou na Série B e rumou ao Palmeiras. Já Guerra, sem espaço no time alviverde desde a última temporada, foi cotado no Leão em 2018.

No início da temporada, o time comandado por Rogério Ceni sondou o zagueiro Pedrão, das categorias de base. A negociação não avançou, e o defensor rumou para o América/MG, da Série B. Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu vendeu o atacante Arthur ao clube paulista, que assinou com a equipe alviverde por 5 anos.