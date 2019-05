Palmeiras sai na frente com golaço, mas cede empate ao CSA em Maceió

Dois chutes de primeira, dois gols e empate no placar final. É esse o resumo do 1 a 1 entre CSA e Palmeiras, ocorrido nesta quarta-feira (1º), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no primeiro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro sem transmissão de TV nos últimos 22 anos.

O Palmeiras, recheado de reservas, chegou mais forte, com mais ânimo, e o CSA, sem pressionar muito, se segurou. Dessa forma, aos 9min, o gol do time alviverde saiu com estilo: Hyoran cruzou bem a bola, do lado esquerdo da grande área, e Raphael Veiga, sozinho no meio da grande área, emendou em um bonito voleio.

O CSA ainda tentou esboçar reação e quase chegou ao empate com Matheus Sávio, em cobrança de falta que explodiu na trave de Jailson. Depois disso, os times diminuíram o ritmo e não teve mais lances de perigo.

Como na primeira etapa, o Palmeiras chegou com perigo logo no começo, obrigando o goleiro Jordi a fazer boas defesas. Foram muitas ameaças dos visitantes até que um escanteio, cobrado por Madson, criasse o lance que deu placar final ao jogo.

Após a cobrança, Matheus Sávio chutou uma vez, a bola bateu na defesa e voltou. Na segunda chance, de primeira, Madson cruzou de novo e o camisa 10 do CSA não desperdiçou: 1 a 1.

Daí em diante, os dois times até tentaram, mas nenhum conseguiu balançar a rede. Mérito para os dois goleiros, Jordi e Jaílson, que se destacaram com boas defesas.

Ficha Técnica:

CSA

Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Armero; Naldo (Leandro Souza), Bruno Ramires (Dawhan) e Didira; Maidana (Matheus Sávio), Madson e Cassiano. T.: Marcelo Cabo

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Moisés (Matheus Fernandes) e Lucas Lima; Hyoran (Felipe Pires), Raphael Veiga (Carlos Eduardo) e Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 9min do 1º tempo; Matheus Sávio (CSA), aos 17min do 2º tempo